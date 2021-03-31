Мінфін: Видатки держбюджету зросли майже на 20%

За 2020 рік видатки держбюджету становили 1,29 млрд грн, що на 19,8% більше, ніж за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінасів.

"Днями Кабмін схвалив звіт про виконання Державного бюджету України за 2020 рік. Так, завдяки ефективній мобілізації ресурсів уряд зміг забезпечити фінансування видатків в обсязі 1 млрд 288 млн грн, що на 19,8% більше за показник 2019-го", - йдеться в повідомленні.

Найпитоміші частки видатків загального фонду держбюджету за минулий рік припадають на заробітну плату працівників бюджетної сфери та соціальні виплати (30,5 %), оборону та безпеку (20,8 %), а також на обслуговування державного боргу (10,9 %).

Видатки на оборону й національну безпеку у 2020 році становили 249,1 млрд грн або 6,1 % ВВП. Капітальні видатки становили 94,9 млрд грн, що на 24,6% або на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. За 2020 рік Урядом було розподілено 78,4 млрд грн коштів Фонду боротьби з COVID-19, з яких 84,8% було фактично використано головними розпорядниками.

Також було забезпечено зростання соціальних видатків: мінімальна заробітна плата за минулий рік збільшилась майже на 20%. Протягом минулого року на надання пільг та житлових субсидій, яке здійснювалося за єдиним механізмом виключно у грошовій формі, було використано понад 35,3 млрд грн. При цьому, середньомісячна чисельність одержувачів житлових субсидій становила 2,2 млн домогосподарств, середньомісячний розмір житлової субсидії - 929,8 грн. Для підвищення ефективності та адресності цих виплат Міністерством фінансів створено дієву систему верифікації та моніторингу державних виплат.

До Державного бюджету України у 2020 році надійшло 1 076 млрд грн доходів, що на 54 млрд грн більше, ніж планувалося після квітневого перегляду.