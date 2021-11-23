Міноборони про загрозу вторгнення Росії: Україна повинна завжди бути у бойовій готовності

Агресія з боку військ Російської Федерації поруч з кордоном України має різну інтенсивність з початку військової агресії. Водночас країна повинна завжди бути у бойовій готовності, аби дати відсіч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами Маляр, Російська Федерація продовжує загострювати ситуацію, аби повернути України в поле абсолютного впливу. З початку військової агресії загроза не зникла, втім вона завжди була різної інтенсивності.

"Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіт, повернути нас в поле свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається постійно, вона різної міри інтенсивності. Так само як рух російських військ довкола наших кордонів", - відзначила заступник міністра оборони.

Маляр наголосила на тому, що з 2014 року Україна змушена бути напоготові.

"Інтенсивність різна: то накопичення, то рух від нашого кордону, зменшення, збільшення кількості військ. Тому ми повинні розуміти, що ми мусимо завжди бути у бойовій готовності, щоб давати цю відсіч", - додала Маляр.

Водночас заступник міністра оборони зауважила, що інформація від Головного управління розвідки МО щодо дестабілізаційних дій РФ на кордоні в грудні поточного року й січні 2022 року - була оприлюднена й раніше, а також підтверджена партнерами України.

Західні партнери України заговорили про пряме вторгнення Росії в країну. Тим часом, Міноборони переконане у тому, що стримування РФ є спільною справою України та Заходу.