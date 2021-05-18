Міноборони України розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола"
Міністерство оборони України 2020 року почало певні дії зі створення протиракетної оборони України. Про це 18 травня повідомила пресслужба міністерства.
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що ескалація палестинсько- ізраїльського конфлікту показала актуальність системи протиракетної оборони. Він не відкинув можливості придбання Україною системи за типом ізраїльського "Залізного купола".
Система ППО "Залізний купол" працює в Ізраїлі із 2011 року і захищає важливі об'єкти та населені пункти завдяки нейтралізації бойових ракет на підльоті до цілі. Кожна батарея має радіолокаційну систему і три пускові установки із 20 ракетами-перехоплювачами в кожній установці.
Перехоплення здійснюється на відстані від чотирьох до 70 км. Зараз в Ізраїлі 10 батарей системи. Запуск кожної ракети системи протиповітряної оборони "Залізний купол" становить, за різними оцінками, від $50 тис. до $80 тис.
The National зазначає, що "Залізний купол" демонструє ефективність до 90%, однак систему може бути пригнічено залповим вогнем противника.
"Залізний купол" масово використовують під час напруги між Ізраїлем та Палестиною, яка загострилася у травні 2021 року. За матеріалами "Гордон"