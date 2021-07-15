Минулої добив зоні ООС 13 обстрілів, поранено двох захисників

За повідомленням штабу ООС, протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища ПІСКИ ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку НОВОГРИГОРІВКИ російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік СВІТЛОДАРСЬКА збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу ВОДЯНОГО, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля КРАСНОГОРІВКИ ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік СТАРОГНАТІВКИ ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля ЗОЛОТОГО-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі НОВОТОШКІВСЬКОГО російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - задовільний, іншого - середньої тяжкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.