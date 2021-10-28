Місія ОБСЄ нарахувала за добу 455 порушень "тиші"

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 26 жовтня, 435 порушень режиму припинення вогню у Донецької області та 20 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті No 252/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 27 жовтня.

"У Донецької області СММ зафіксувала 435 порушень режиму припинення вогню, зокрема 86 вибухів (15 розривів, 27 вибухів у повітрі та 44 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень сталися в межах та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км південніше Донецька), а також на північ від Широкиного (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

За попередній звітний період на Донеччині було виявлено 205 порушень (переважно теж на ділянці розведення в районі Петрівського та біля неї, а також північніше Широкиного).

"У Луганській області СММ зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження", - зазначають спостерігачі.

Більшість таких фактів виявлено поблизу ділянки розведення в районі Золоте (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, за попередній звітний період на Луганщині було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню біля ділянки розведення в районі Золотого.