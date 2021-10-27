Місія ОБСЄ за добу нарахувала понад 200 порушень "тиші" на окупованій Донеччині

СММ ОБСЄ зафіксувала упродовж минулої доби 205 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 3 таких порушення режиму на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті No 251/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 26 жовтня 2021 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 205 порушень режиму припинення вогню, зокрема 31 вибух (3 вибухи в повітрі та 28 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), на ділянці розведення в районі н.п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та біля неї, а також північніше н.п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

За попередню добу в цій області було зафіксовано 241 порушення режиму припинення вогню (переважно теж на ділянці розведення в районі Петрівського та біля неї, а також північніше Широкиного).

"У Луганській області Місія зафіксувала 3 порушення режиму припинення біля ділянки розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

Як відомо, за попередню добу на Луганщині було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, більшість яких також сталася біля ділянки розведення в районі Золотого.