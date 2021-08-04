Мустафу Найєма призначили заступником міністра інфраструктури

Кабінет Міністрів призначив Мустафу Масі Найєма на посаду заступника міністра інфраструктури.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури у Фейсбуці, відповідне рішення ухвалив на засіданні 4 серпня.

Крім того, на посаду першого заступника міністра інфраструктури призначено Василя Шкуракова.

Посаду заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації обійняв Анатолій Комірний.

Зазначається, що Мустафа Масі Найєм з червня 2021 року виконував обов’язки радника міністра інфраструктури на громадських засадах. До цього працював заступником генерального директора державного концерну "Укроборонпром" (у 2019-2021 роках). У 2014-2019 роках був народним депутатом, членом Комітету з питань європейської інтеграції. У цей же період був членом колегії Міністерства внутрішніх справ та одним з кураторів проєктного офісу реформи Національної поліції. До того часу з 2005 року працював журналістом, редактором, телеведучим та медіаменеджером провідних українських видань.

Шкураков працював на керівних посадах в Міністерстві фінансів, ПрАТ "Укргідроенерго" (у 2017-2018 роках) та ПрАТ «Укрфінжитло» (у 2020-2021 роках). Має понад 20 років професійного досвіду, зокрема у таких сферах як фінанси паливно-енергетичного комплексу, виробничої сфери та інфраструктури, майнових відносин та фінансового планування, боргової політики, управління фіскальними ризиками та ліквідністю ЄКР. Шкураков є членом наглядової ради ПрАТ «Укргідроенерго».

Комірний починав кар’єру у 2006 році на виробничих видобувних підприємствах, де пройшов шлях від провідного інженера до експерта з інвест-управління. З 2011 року працював у Дніпропетровській обласній адміністрації, з 2014 року – на керівних посадах в IT-секторі.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 червня призначив Юрія Васькова на посаду заступника міністра інфраструктури та Анну Юрченко - на посаду заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.