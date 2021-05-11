На аеродромі під Луганськом зафіксовано скупчення техніки терористів, - ОБСЄ

На так званих "військових парадах", які відбулися 9 травня у тимчасово окупованих Донецьку і Луганську, військова техніка перебувала в порушення Мінських домовленостей.

Про це повідомляється в щоденному звіті No 106/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 10 травня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення: 6 танків, 11 протитанкових гармат, 40 гаубиць, 12 реактивних систем залпового вогню, 3 зенітні ракетні комплекси та 3 протитанкові ракетні комплекси в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, а саме під час "військового параду" в житловому кварталі Донецька та на території аеродрому біля н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська)", - йдеться у звіті.

Крім того, за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння Місія виявила 24 танки, 4 міномети і 10 зенітних ракетних комплексів на території того ж аеродрому під Луганськом.