На Донбасі воїн ЗСУ загинув від кулі ворожого снайпера

У зоні ООС на Донбасі в четвер, 13 травня, загинув український захисник. У воїна Збройних сил України вистрілив снайпер незаконних збройних формувань Росії.

Про це у Facebook увечері в четвер заявила пресслужба Оперативно-тактичного угруповання "Схід". "Унаслідок ворожого снайперського вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення, несумісне з життям", - ідеться в повідомленні.

Трагедія сталася у смузі відповідальності ОТУ "Схід", але де саме, не уточнюється.

На місці події працювали представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

"Дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись наявних домовленостей", - підкреслили військові.

Додамо, у зведенні ООС (станом на 17:00 13 травня) повідомлялося про 7 порушень режиму припинення вогню. Тоді інформації про бойові втрати серед особового складу Об'єднаних сил не було. За матеріалами rivnenews.com.ua