На Донбасі за добу окупанти п'ять разів зривали "тишу"

Упродовж минулої доби, 23 вересня, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це пресслужба ОС повідомляє у Фейсбуці.

"Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилася. Збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у зведенні за добу.

За інформацією пресслужби ОС, у напрямку Південного окупанти вели турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Зазначається, що поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Крім того, звечора окупанти тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї у бік Новолуганського.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських воїнів немає", - зазначили у штабі. За матеріалами "День".