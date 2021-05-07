На Донбасі за добу загинув ще один український військовий

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угрупування "Схід".

"Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти 6 травня обстріляли українські позиції поблизу Новотроїцького - загинув один військовий, інший боєць поранений.