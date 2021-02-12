На Донбасі загинули двоє українських захисників
Неподалік населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівки російські снайпери обстріляли українські позиції
11 лютого на напрямку Мар'їнка від пострілу російського снайпера загинув військовослужбовець Збройних сил України.
Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Телеграм-каналі.
Вчора, 11 лютого близько 21.00 на напрямку Мар'їнка від пострілу снайпера ЗС РФ загинув ще один військовослужбовець ЗСУ. Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ, - йдеться у повідомленні.
Тим часом як повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, поблизу Новомихайлівки ворог відкривав вогонь з великокаліберного кулемета. Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.
Нагадаємо, 11 лютого ворожий снайпер поранив українського бійця поруч з населеним пунктом Зайцеве. Захисник помер під час евакуації.
Згодом стало відоме ім'я загиблого. Від пострілу ворожого снайпера загинув полтавець Олександр Глушко. За матеріалами parlament.ua