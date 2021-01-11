На Донбасі загинув український військовий

Внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ в районі Пісків загинув український військовослужбовець.

Про це повідомили у пресслужбі української делегації ТКГ по Донбасу.

"11 січня близько 15.30 в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що українська сторона СЦКК залучила координаційний механізм - висунула вимогу щодо припинення вогню та направила ноту до СММ ОБСЄ.

За матеріалами Слово і Діло.