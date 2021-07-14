На Донбасі загинув український військовий
Загалом упродовж доби ворог 13 разів бив по позиціях ЗСУ
Неподалік Південного окупанти двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог гатив з мінометів 120-го калібру.
У районі Тарамчука противник стріляв по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм.
Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура населеного пункту.
Поблизу Зайцевого зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Під час ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Ще шестеро воїнів - поранені.
На обстріли противника українські захисники стріляли у відповідь.
Також за вчора сапери ДСНС України розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 98 вибухонебезпечних предметів. За матеріалами wz.lviv.ua