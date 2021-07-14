На Донбасі загинув український військовий

Загалом упродовж доби ворог 13 разів бив по позиціях ЗСУ

Неподалік Південного окупанти двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог гатив з мінометів 120-го калібру.

У районі Тарамчука противник стріляв по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм.

Під обстріл потрапила цивільна інфраструктура населеного пункту.

Поблизу Зайцевого зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Під час ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець. Ще шестеро воїнів - поранені.

На обстріли противника українські захисники стріляли у відповідь.

Також за вчора сапери ДСНС України розмінували майже 7 гектарів території та передали на знищення 98 вибухонебезпечних предметів. За матеріалами wz.lviv.ua