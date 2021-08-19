На Донбасі загинув український військовий

Загалом за добу у зоні ООС зафіксовано 6 ворожих обстрілів

Про це повідомили у штабі ООС.

Поблизу Широкиного противник бив з мінометів 82-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці гатили зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог бив зі станкових протитанкових гранатометів.

Під час ворожого обстрілу загинув один військовий зі сил ООС.

Також за добу сапери ДСНС України зі складу Об'єднаних сил розмінували 10 гектарів території та передали на знищення 154 вибухонебезпечних предмети.