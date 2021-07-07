На Донбасі зберігається "режим тиші"

Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 годину ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, передає УНН із посиланням на штаб ООС.

Таким чином, внаслідок повної "тиши" на Донбасі - бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

"Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - резюмували у штабі.

У звіті ОБСЄ від 5 липня повідомляється, що зоні ООС зафіксовано 339 порушень "режиму тиші". Зокрема, у Донецькій області - 261 випадок, у Луганській - 78.