На Донбасі збили російський безпілотник - штаб ООС

Українські засоби радіоелектронної боротьби збили російський безпілотник "Орлан-10" Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначають, що безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування на Донбасі. Українські військові за допомогою засобів РЕБ "примусили його до посадки", тому зовнішніх пошкоджень він не дістав, і його змогли вивчити.

"Українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника. Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу "Орлан-10", що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії", - ідеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що цей комплекс виготовляє російське ТОВ "Спеціальний технологічний центр" у Санкт-Петербурзі, і він є виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

"Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердженням присутності російських військ, озброєння та техніки на території України", - зазначили у повідомленні.

Використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, нагадувала українська делегація у тристоронній контактній групі.

На цю вимогу апелював президент РФ Володимир Путін після застосування українськими військовими безпілотника Bayraktar для контрбатарейної боротьби на Донбасі. Однак міністр оборони України Олексій Резніков раніше пояснював, що закуплені Україною безпілотники не можуть вважатися "іноземними".

"Я хочу звернути увагу на текст Мінських угод, у якому чітко записано: "Заборона, обмеження безпілотних апаратів", - але там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі: "іноземних". Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею, а ми - на своїй землі і це український безпілотний апарат", - сказав Резніков. За матеріалами "Гордон".