На Донбасі знову втрати: загинув український воїн, його побратим отримав поранення

У понеділок, 22 лютого, на Донбасі загинув український військовий.

Ще один воїн отримав поранення. Медики надають йому допомогу.

Хомчак розповів, що воїни вели спостереження, коли російські бойовики почали обстрілювати позиції ЗСУ. По спостережному посту українських військових вороги гатили з танкового і протитанкового гранатометів.

Медики намагалися врятувати пораненого героя, однак від отриманих травм він помер. За життя ще одного воїна борються медики.

За добу 21 лютого російські бойовики вкотре порушили режим тиші. У районі Світлодарська вони обстріляли позиції ЗСУ Снайпери окупантів стріляли по українських позиціях біля Світлодарська зі снайперської зброї. За матеріалами 0352.ua