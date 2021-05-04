На дорозі "Львів-Луцьк" обвалився дорожній міст. Постраждалих немає

Сьогодні, близько 19:30, на автодорозі "Львів-Луцьк", а саме у с. Гайок Львівського району, обвалився дорожній міст. Постраждалих немає.

Внаслідок обвалу дорога є непроїзною. Об'їзд можливий через с. Гайок - м. Великі Мости - м. Червоноград - м. Радехів

Як повідомив, заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, на місце виїхали директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Орест Шуліковський та керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза. Після проведення виїзної наради повідомлять про детальні схеми об'їзду. За матеріалами Львівська ОДА