На кордоні щодня у різних областях проходять навчання силовиків - Монастирський

Ситуація на польському кордоні наразі є контрольованою, і у Міністерстві внутрішніх справ готові до того, щоб реагувати на будь-які ризики, пов'язані з міграційною кризою.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив у коментарі журналістам, передає кореспондент Укрінформу.

"З приводу польського кордону - зараз ситуація залишається контрольованою. На кордоні щодня у різних областях проводяться навчання. Ми абсолютно готові до того, щоб реагувати на будь-які ризики, пов'язані з цією (міграційною - ред.) кризою", - поінформував Монастирський.

Він уточнив, що планує відвідати одні з таких навчань наступного тижня.

Окремо міністр нагадав, що у МВС хочуть, щоб у держбюджеті-2022 було виділено для відомства 17 мільярдів гривень на будівництво держкордону з РФ і Білоруссю.

"А ті кошти, які були виділені з резервного фонду (мова йде про 21 мільйон гривень, які на минулому тижні виділив уряд - ред.), - це кошти, які були виділені, у тому числі на передислокацію Національної гвардії, сил Національної поліції і прикордонників на кордон. Це - понад 11 тисяч людей, які наразі там живуть у польових умовах, щоб там бути", - зазначив Монастирський.

Ччерез міграційну кризу, яку режим Олександра Лукашенка спровокував після санкцій із боку Євросоюзу, на кордоні з Республікою Білорусь українські силові структури розпочали спільну спеціальну прикордонну операцію "Полісся" з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності.