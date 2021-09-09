На Луганщині мешканцям зруйнованої під час обстрілу багатоповерхівки шукають інше житло

Щастинська військово-цивільна адміністрація вирішує питання про відселення мешканців п'ятиповерхівки у селі Кряківка, яка була пошкодження у результаті обстрілу російськими окупантами 8 вересня.

Про це Суспільному повідомив керівник Щастинської ВЦА Олександр Дунець.

"Близько п'яти снарядів поцілили саме в п'ятиповерховий будинок. Декілька снарядів поцілили у двоповерхові та одноповерхові будинки. В результаті цього обстрілу розпочалася пожежа, яка була ліквідована. На сьогодні вирішується питання про відселення цих сімей, п'яти сімей, які проживали у цьому будинку", - розказав Дунець.

У квартирі Валентини Заїки не залишилось жодного вцілілого вікна. Її квартира розташована на першому поверсі. Один зі снарядів розірвався на ґанку під вікнами, ще один - на її городі з іншого боку будинку. Як розказала жінка, сама вціліла дивом.

"Почули дуже голосний вибух. Це був перший хлопок. Ми впали, чоловік мене штовхнув на підлогу, тому що я хотіла вийти з квартири. Мені завжди хочеться втекти, тому що я боюсь лишатися. Мені здається, що будинок "складеться". Один за одним пішли ці хлопки, будинок ходуном ходить, я плачу, ридаю", - розказала жінка.

Саме на цій п'ятиповерхівці встановлені спостережні камери ОБСЄ. Військові кажуть, окупанти могли цілити й по нім.

"Близько 19:00 години почався артилерійський обстріл. Вогневе ураження було нанесене з 122-міліметрових гаубиць і 120-міліметрових мінометів. З тієї сторони ми зафіксували багато машин з їхніми журналістами. Це були провокації. І вони чекали від нас відповідь", - розказав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

За словами Олександра Дунця, Кряківку та сусідні населені пункти окупанти не обстрілювали з 2015 року.

Серед місцевих жителів та військових поранених немає. Загалом були пошкоджені чотири багатоквартирні та шість приватних будинків.

Що відомо 8 вересня російські окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Кряківки, що на Луганщині. Шестеро українські військових отримали травми. Також були пошкоджені житлові будинки та автомобіль.

9 вересня через обстріли на Донеччині Укрзалізниця обмежила рух приміських поїздів на напрямку Костянтинівка - Донецьк.

8 вересня окупанти одинадцять разів порушили режим припинення вогню. Двоє військових отримали поранення. За матеріалами UA: Суспільне Новини