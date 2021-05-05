На Одещині під час патрулювання перекинувся човен з прикордонниками
Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове в Одеській області перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.
Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
"Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога. Пошуки ще одного прикордонника тривають", - йдеться у повідомленні.
До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.
Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.
Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування. За матеріалами LB.ua