На украинском военном аэродроме автомобиль с литовскими номерами столкнулся с боевым самолетом (фото)
2021-03-12 15:49
Внедорожник врезался в МиГ-29 в Василькове во время буксировки военного самолета.
Об этом сообщает Служба связей с общественностью воздушного командования "Центр" в Facebook, информирует УНИАН.
Авария произошла 10 марта. По данным СМИ за рулем автомобиля был пьяный капитан.
В командовании подтвердили, что в результате аварии произошел пожар, который своевременно локализовали благодаря спасателям. Самому же водителю оказали медицинскую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии.