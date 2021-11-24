На Вінниччині військовий хотів передати Росії секретні дані про оборонні об'єкти

У Вінницькій області посадовець однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ збирав секретні відомості про системи захисту вітчизняних оборонних об'єктів.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

"Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання", - ідеться в повідомленні. Збирав дані про ЗСУ: на Житомирщині судили агента ФСБ РФ

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності фігуранта до агентурної мережі спецслужб РФ, оскільки він і двоє його близьких родичів добровільно набули російського громадянства, а також до 2017 року вони жили в тимчасово окупованому Криму.

"Водночас один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного з закладів вищої освіти Збройних сил України. За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці й звільнено з лав військового вишу", - зазначили в пресцентрі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 422 (розголошення державної таємниці) ККУ. Натепер тривають слідчі дії. За матеріалами Прямий канал.