На Яворівському полігоні перекинувся автомобіль із військовими: є травмовані

На Яворівському полігоні в середу, 19 січня, перекинувся автомобіль КрАЗ, який перевозив військовослужбовців. Внаслідок ДТП 13 людей - травмовані. Про це повідомили в обласному департаменті із питань цивільного захисту.

За кермом військового вантажного автомобіля був військовослужбовець із Хмельницької області, 1983 року народження.

"При переміщенні з планових занять у с. Старичі (Новояворівська ТГ, Яворівський район), на спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини дороги в кювет і перекинувся на лівий бік", - повідомили у департаменті.

Під час аварії в автомобілі був 31 військовослужбовець. 28 - у кузові автомобіля, ще троє у кабіні - це водій і два пасажири. Внаслідок аварії травми отримали 13 людей - 8 із них госпіталізували, 5 - оглянули медики та відпустили у розташування військової частини. За матеріалами UA: Суспільне Новини