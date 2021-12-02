Науседа: Захід має стримати Росію від вторгнення в Україну

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Захід має зробити все, щоб стримати Росію від вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

"Ми повинні зробити все, щоб наші слова та дії були надійними і щоб інша сторона зрозуміла, що необдумано чинити невигідно і що вона зіткнеться з певними реакціями, які ми готові зробити і як НАТО, і як Європейський Союз", - сказав Науседа у вівторок після зустрічі з главою Франції Еммануелем Макроном, що відбулася в Парижі, у зв'язку з тим, що Росія останнім часом нарощує військову активність поблизу українського кордону.

За словами Науседи, французький лідер "дуже добре знайомий із ситуацією". "Я наголосив... дуже важливо, щоб у нас був консенсус щодо оцінки ситуації та її серйозності. Тому що від цього залежать подальші дії щодо стримання", - сказав глава Литви.

Наразі біля кордонів України зосереджено близько 92 тис. російських військ.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення росіян може відбутися в січні-лютому одразу за декількома напрямками: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також із Криму та Білорусі.