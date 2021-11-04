Новий міністр оборони озвучив своє ставлення до призову на строкову службу в ЗСУ

У четвер, 4 листопада, після призначення на посаду міністра оборони Олексій Резніков припустив можливість скасування обов'язкового призову до армії.

Як повідомляє "НВ", своє бачення ситуації міністр озвучив журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Я у своїх попередніх консультаціях справді зараз обговорюю доречність скасування призову", - сказав він.

Водночас Олексій Резніков зазначив, що для об'єктивного бачення, повинен перевірити свої відчуття, провівши консультації із експертами.

"Моя мрія, щоб, за великим рахунком, ми перейшли до професійної армії", - заявив новий очільник Міноборони.