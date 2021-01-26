Новий рейтинг політичних партій: до ВР проходять сім політсил - соцопитування КМІС

Партії "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Слуга народу", "Сила і честь", "Голос" та "Українська стратегія Гройсмана" подолали б п'ятивідсотковий прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися у другій половині січня, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у п'ятницю.

За "ОПЗЖ" проголосували б 20,7% респондентів, які визначилися з вибором, за "Євросолідарність" - 15,3%, за "Батьківщину" - 12,6%, за "Слугу народу" - 11,2%, за "Силу і честь" - 8,3%, за "Голос" - 5,6%, за "Українську стратегію Гройсмана" - 5,3%. Мають також шанси на проходження до парламенту "Партія Шарія" (за неї мають намір проголосувати 4,6% респондентів, які визначилися з вибором), партії "Удар" (4,4%) і "Свобода" (3,8%).

За партію "Опозиційний блок" проголосували б 3,1% респондентів, які визначилися з вибором, за партію "За майбутнє" - 2,4%. Підтримка інших політсил - 1% або менше кожної.

Із загальної кількості респондентів 15,1% також заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, 7,6% - не визначились з вибором, 0,5% мають намір зіпсувати бюлетень, а 1% відмовилися відповідати.

Суттєво нижче (більше, ніж удвічі) середньої в Україні підтримка партії "ОПЗЖ" на заході країни, "Євросолідарність", "Голос" і "Удар" - на півдні та Донбасі, "Батьківщина" - на півдні та Донбасі, "Слуга народу" та "Сила і честь" - на Донбасі, "Українська стратегія Гройсмана" та "Свобода" - на півдні, сході та Донбасі, Партії Шарія - на заході та в центрі країни.

Суттєво вище середньої в Україні підтримка "ОПЗЖ" і Партії Шарія на Донбасі, а "Свободи" - на заході країни.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1005 респондентів, що мешкають в усіх підконтрольних уряду регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн- ефекту) не перевищує: 3,1% - для показників, близьких до 50%, 2,7% - для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За матеріалами Інтерфакс-Україна.