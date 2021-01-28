ОБСЄ за добу зафіксувала 122 випадки порушення перемир'я на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні впродовж минулої доби зафіксувала 122 випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У документі зазначається, що У Донецькій області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню,зокрема 7 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися неподалік від населеного пункту Лебединське, а також біля Донецької фільтрувальної станції.

За той же період, у Луганській області Місія зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню, усі вони є вибухами невизначеного походження, які сталися неподалік від населеного пункту Весела Гора (тимчасово непідконтрольний урядові України).

Всього з початку домовленостей Тристоронньої контактної групи 27 липня ОБСЄ зафіксувала в цілому 7 011 порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ назвала головну умову вступу України до Євросоюзу.

Також в організації заявили про те, що окупація Криму Росією та бойові дії на Донбасі не є і не можуть перетворитися на "заморожений конфлікт". За матеріалами Слово і Діло.