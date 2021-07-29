ОБСЄ зафіксувала майже 225 порушень "режиму тиші" на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 149 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 76 таких порушень на Луганщині.

Про це УНН стало відомо із щоденного звіту, публікованого Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 липня 2021 року.

У Донецькій області СММ зафіксувала 149 порушень режиму припинення вогню, зокрема 21 вибух невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід і схід від н.п. Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), на ділянці розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька), а також на південь від неї ввечері 26 липня.

У Луганській області СММ зафіксувала 76 порушень режиму припинення вогню, зокрема 12 вибухів (2 розриви боєприпасів та 10 вибухів невизначеного походження).

Всі ці порушення режиму припинення вогню зафіксовано на північний схід і південний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).