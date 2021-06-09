Охорона Чорного моря: Україна і Туреччина поновлюють дружні візити кораблів

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко і командувач Берегової охорони Туреччини Ахмет Кендір домовилися координовано нести службу на своїх морських ділянках Чорного моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Під час зустрічі сторони обговорили нагальні питання загроз та викликів безпеці мореплавства у Чорноморському регіоні, обстановки на морських кордонах країн, а також подальші перспективи розвитку співробітництва.

"У протидії сучасним загрозам та викликам прикордонній безпеці на морській ділянці важливу роль відіграє вдосконалення взаємодії. Сьогоднішня зустріч - це продовження традиційно конструктивної співпраці наших відомств і країн у цілому", - зазначив Дейнеко.

Він додав, що свідченням тому є нещодавній візит Президента України до Туреччини, а також підписання низки двосторонніх угод про розширення співпраці у різних галузях.

"Сподіваюся, що і в подальшому Україна та Туреччина розвиватимуть співпрацю і будуть зміцнювати партнерські та дружні відносини", - наголосив Дейнеко.

Водночас Кендір зауважив, що Туреччина і Україна не тільки країни, які межують через Чорне море, це країни, які мають історію розвитку взаємовідносин.

"Наше співробітництво робить важливий внесок у справу стабільності регіону. Стосунки наших країн поглиблюються завдяки співпраці наших президентів. Я переконаний, що наші відносини між службами теж лише поглиблюватимуться", - зазначив він.

За його словами, Берегова охорона Туреччини надає великого значення стосункам з ДПСУ. "Я переконаний, що і для країн та служб буде корисним, якщо ми будемо продовжувати наше співробітництво на різноманітних міжнародних платформах", - додав він.

Під час спілкування Дейнеко відмітив, що реформування Морської охорони ДПСУ відбувається шляхом вдосконалення інфраструктури та поступового оновлення корабельно-катерного складу. Крім того, для моніторингу обстановки активно залучається прикордонна патрульна авіація та нарощується безпілотний компонент.

"Ми нарощуємо систему контролю за надводною обстановкою і модернізуємо пости технічного спостереження. За підтримки американських партнерів розвивається загін спеціального призначення "ДОЗОР" та підрозділи спеціальних дій на воді. Ці підрозділи зараз активно використовуються в протидії злочинним угрупованням на всій ділянці державного кордону", - зазначив Дейнеко.

Зазначається, що проаналізувавши стан співробітництва між Морською охороною ДПСУ та Береговою охороною Туреччини сторони домовилися координовано нести службу на своїх морських ділянках Чорного моря, проводити спільні навчання з пошуково-рятувальних операцій та відновити дружні візити кораблів.

"Окремо наголошувалося на здійсненні обміну інформацією та створюванню координаційної групи для вирішення проблемних питань, які виникають у Чорному морі, з метою кваліфікованого моніторингу ситуації та швидкого реагування на її зміни", - сказано в повідомленні.

Також під час зустрічі Кендір і Дейнеко побували біля пам'ятника "Захисникам кордонів Вітчизни усіх поколінь" та в меморіальному комплексі "Зала Пам'яті", де вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання та покладанням квітів.

10 квітня Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган підписали спільну декларацію.

У декларації йдеться, що Україна і Туреччина підтверджують волю до зміцнення стратегічного партнерства між країнами та посилення співпраці у всіх сферах на основі взаємних інтересів, прагнуть до забезпечення миру та стабільності в регіоні та за його межами.