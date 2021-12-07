Окупанти перекидають на передову артилерію, танки та снайперів - розвідка

Командування російських окупаційних військ поблизу лінії зіткнення збільшує кількість важкого озброєння, снайперських пар та проводить тренувальні збори для найманців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Російська Федерація продовжує заходи з недопущення стабілізації ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. З цією метою командування оперативного угруповання російських окупаційних військ посилює підрозділи поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках додатковими 122-мм самохідними артилерійськими установками, танками та бойовими машинами піхоти з порушенням домовленостей про відведення важкого озброєння", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на передових позиціях противник збільшив кількість снайперських пар у готовності до нанесення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь. Зі снайперами з'єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше газета The Washington Post повідомила, що має у розпорядженні документ американської розвідки із супутниковими фото, на яких видно, що російські війська в кількості 70 тисяч осіб зосереджені у трьох місцях неподалік кордону України, а також в окупованому Криму. Загалом нині там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки та артилерія.

Минулої п'ятниці президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готує цілий комплекс ініціатив, спрямованих на стримування російської агресії.

5 грудня міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі естонського телебачення повідомив, що кількість військ РФ біля українського кордону зростатиме, загальна їх чисельність може збільшитись до 175 тисяч.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США дали зрозуміти Кремлю, що дадуть рішучу відповідь, в тому числі й за допомогою низки економічних заходів. Він не уточнив, які саме санкції розглядаються, але однією з них може стати відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. У квітні парламент Європейського Союзу ухвалив резолюцію, що передбачає можливість відключення Росії від SWIFT, якщо її війська ввійдуть в Україну.