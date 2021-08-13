Окупанти розмістили поблизу Новоселівки артилерії, танки та БМП

Російські окупаційні війська, порушуючи вимоги щодо розміщення озброєння та військової техніки, розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка артустановки, танки та БМП.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

"Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки, порушуючи як лінії відведення, так і розміщуючи її в зоні безпеки.

Так, на непідконтрольних Уряду територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка, з порушенням лінії відведення розміщені 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 та 15 одиниць танків, в районі безпеки - 7 одиниць БМП", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі дії можуть свідчити про посилення підрозділів на лінії зіткнення з метою збільшення збройних провокацій та подальшого загострення ситуації.

У пресслужбі також повідомили, що російські окупаційні війська вчергове заборонили пересування команді Місії на блокпості поблизу населеного пункту Староласпа та затримали на пів години на блок-пості біля населеного пункту Дебальцеве.

Крім того, у населеному пункті Нова Мар'ївка прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї (15 черг) по БПЛА СММ малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

Вищезазначені факти вкотре засвідчують небажання представників незаконних збройних формувань РФ виконувати раніше досягнуті домовленості.

Збройні формування РФ перешкоджають допуску СММ ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини та здійснюють перешкоди під час польотів БПЛА СММ. Так, 10 серпня окупанти не пустили патрулі місії ОБСЄ в Новоазовськ, Безіменне та Шевченко.