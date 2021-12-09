Окупанти у Криму призвали до російської армії щонайменше 31 тисячу українців

У Криму окупаційна влада Російської Федерації незаконно призвала до лав своєї армії щонайменше 31 тисячу українців на строкову службу.

Як передає Укрінформ, про це Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим повідомляє у Фейсбуці.

У представництві нагадали, що такі дії є воєнним злочином, який вчиняє Росія.

"Із 2015 року РФ провела вже 13 незаконних призовних кампаній кримчан до своєї армії. Такі дії окупантів прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя кваліфікує як "порушення законів і звичаїв війни" (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі сподіваються, що українська влада якнайшвидше гармонізує своє законодавство з нормами міжнародного гуманітарного права, що дозволить притягати Росію до відповідальності й за інші злочини проти українців.

Представництво Президента України в АРК з нагоди Міжнародного дня прав людини, який відзначатимуть 10 грудня, доєдналося до інформаційної кампанії та спільно із громадськими організаціями та ділиться матеріалами щодо ситуації із правами людини в Україні та в тимчасово окупованому Криму.