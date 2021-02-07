Окупанти замінували на Донбасі місцевість біля українських позицій - штаб

Бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, замінувавши місцевість біля Луганського в неділю, 7 лютого. Серед українських військових ніхто не постраждав.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, окупанти здійснили дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 біля українських позицій неподалік Луганського.

"Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. Бойових втрат серед наших захисників немає", - пише штаб.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню й стабілізації лінії розмежування сторін повідомили представникам ОБСЄ.

На Донбасі з систематичними порушеннями з боку російських бойовиків діє режим припинення вогню, запроваджений 27 липня 2020 року. За матеріалами nv.ua