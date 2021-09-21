ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", є поранений

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав вогнепальне поранення. "Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я воїна - задовільний", - повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Ситуація від початку доби

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи загострення ситуації на Донбасі, заявив, що українські військові постійно готуються до відбиття різних загроз, зокрема - повномасштабного вторгнення. За матеріалами УНН.