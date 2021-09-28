ООС: бойовики вісім разів порушили "режим тиші", є поранений

Протягом минулої доби, 27 вересня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил була контрольованою. Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.

В напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Причепилівка окупанти використовували гранатомети різних систем.

Ситуація від початку доби

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню.

В напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я - задовільний", - повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, додали у штабі.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

ЗСУ не фіксують масове повернення в пункти дислокації російських військових після "Заходу-2021".