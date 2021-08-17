ООС: на Донбасі загинув один український військовий

Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Окупанти блокують роботу КПВВ на сході України - штаб ООС Водночас у напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначили в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту ВОДЯНЕ, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Нагадаємо, що 15 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

14 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Крім того, у Хмельницькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який збирав відомості про Збройні сили України. За матеріалами Прямий канал.