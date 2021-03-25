Папа Франциск прийняв Прем'єр-міністра України

25 березня 2021 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані пана Дениса Шмигаля, Прем'єр-міністра України.

Під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною.

Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю Католицької Церкви в країні. Папа Франциск і український прем'єр приділили велику увагу кризи в галузі охорони здоров'я та драматичної ситуації на сході України.

Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню на Донбасі "поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту.

Після бесіди зі Святішим Отцем прем'єр-міністр України зустрівся з ватиканським державним секретарем кардиналом П'єтро Паролін і з секретарем із зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером. За матеріалами VaticanNews.