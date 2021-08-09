Перший корвет Ada надійде в ЗСУ не раніше 2025-2030 року - Міноборони

Повне набуття бойових якостей першого корвета класу Ada очікується не раніше 2026 року, турецькі кораблі надійдуть на флот Збройних Сил України не раніше 2025-2030 років. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані Міністерства оборони.

"Термін будівництва кораблів класу "корвет" становить 3-6 років і вимагає освоєння його як бойової системи ще 1-2 років і більше", - йдеться в листі МО, опублікованому журналістами.

У Міноборони заявили, що корвет повинні оснастити західним озброєннями. Зокрема, зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійськими установками OTO Melara Super Rapid калібру 76-мм і Millennium калібру 35-мм, а також дистанційно керованими стабілізованими кулеметами Aselsan STAMP.

Окрім цього, на борту корабля планують встановити вісім американських ракет Harpoon, проте їх, як повідомлялося раніше, можуть замінити українським комплексом Нептун.

14 грудня 2020 року міністр оборони Андрій Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій і виробництво корветів та ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб української армії. 21 грудня 2020 року суднобудівний завод Океан підписав меморандум із державним оборонним концерном Туреччини про спільну діяльність із реалізації проєкту будівництва серії кораблів класу корвет для військово- морських сил України. 26 липня Мілітарний портал повідомив, що Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів класу ADA для ВМС ЗС України. 27 липня в Міноборони показали, як триває будівництво корвета для України в Туреччині - кадри.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ