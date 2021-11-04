"Північний потік - 2" залишається ножем у спину Україні - посол у ФРН Мельник

Україна не змирилася з тим, що російський газ якогось моменту піде через газопровід "Північний потік - 2" - "ні політично, ні юридично справу не закінчено". Про це в інтерв'ю RND, опублікованому 3 листопада, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він зазначив, що Україна була шокована тим, що "в останній робочий день старого федерального уряду міністерство економіки ФРН виступило із заявою про відсутність заперечень проти "Північного потоку - 2", хоча "у процесі сертифікації ще залишався час до січня 2022 року".

Мельник назвав "поганим стилем" Берліна факт консультацій із країнами Балтії, Польщею та Чехією щодо цього питання, але не з Україною.

На думку Мельника, в уряді Ангели Меркель, імовірно, побоювалися, що "Зелені" чи "Вільна демократична партія" можуть "ухвалити інше рішення під час переговорів щодо коаліції та створити нові перешкоди або навіть зупинити проєкт".

"Північний потік - 2" залишається ножем у спину Україні", вважає посол. За словами Мельника, ситуація з газопроводом "призведе до величезної втрати довіри до Німеччини у наступні кілька десятиліть". За матеріалами Гордон.