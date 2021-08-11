Помер останній внук Івана Франка - Роланд Франко

Помер останній онук Івана Франка Роланд Франко. Йому було 89 років. Про смерть Роланда Франка повідомили на Facebook-сторінці Міжнародного Фонду Івана Франка 11 серпня.

Роланд Франко - український учений-інженер, громадський діяч та дипломат, кандидат технічних наук. У 1993-1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі - був радником з питань науки в посольстві України у Великій Британії.

У 1996 році завдяки клопотанням Роланда Франка Україна безкоштовно отримала від Великої Британії науково-дослідну станцію "Фарадей" (тепер станція "Академік Вернадський") в Антарктиці. Перша українська експедиція, яка прибула на станцію 28 листопада 1995 року, назвала Роланда Франка "хрещеним батьком української антарктичної станції".

Окрім цього, Роланд Франко був популяризатором творчості свого діда. Він заснував Міжнародну премію імені Івана Франка. З 2015 року був головою правління Міжнародного Фонду Івана Франка. За матеріалами suspilne.media