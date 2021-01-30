Помер захисник, поранений на Донбасі ворожим снайпером біля Новоолександрівки

Помер український військовослужбовець, який отримав тяжке поранення кілька днів тому біля Новоолександрівки.

Про це 30 січня повідомили в Оперативному командуванні "Схід" ЗСУ.

"На жаль, сьогодні перестало битися серце нашого побратима, захисника України Романа Дзюбенка, який був тяжко поранений ворожим снайпером", - йдеться в повідомленні.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам захисника України.

Під час обстрілу, 26-річного Романа Дзюбенка ворожа куля поцілила в голову. Попри страшне поранення хлопець вижив, але перебував у вкрай тяжкому стані.

Це сталося на Луганщині, неподалік Новоолександрівки, розповіли в інформагенстві "Армія Inform".

Як, повідомлялося, 26 січня російські окупанти відкривали вогонь біля Новоолександрівки з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї.