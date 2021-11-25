Посол Мельник пропонує «світлофорні» санкції, якщо РФ продовжить погрожувати Україні

Посол України в ФРН Андрій Мельник вітає зобов’язання щодо України, записані в Коаліційній угоді Соціал-демократичної, Вільної демократичної й «Зеленої» партій Німеччини, та закликає новий уряд вжити санкцій проти Росії, аби змусити її перестати погрожувати Україні.

Про це дипломат заявив у коментарі Укрінформу.

«Вже сам по собі той факт, що тема України зайняла важливе місце на сторінках Коаліційної угоди нового уряду Німеччини, є справді потужним сигналом підтримки та солідарності з українським народом», - заявив Мельник.

Він назвав украй важливим, що «світлофорна коаліція» висловлює рішучий намір домагатися деокупації Кримського півострова і загарбаних Москвою територій на сході України. Такі жорсткі меседжі на адресу Кремля, зазначив дипломат, справді надихають.

Разом з тим, додав він, у Києві очікують, що «за цими безкомпромісними словами одразу ж послідують дуже конкретні практичні кроки», щоби дійсно примусити Росію забратися як із Криму, так і з Донбасу. Необхідно негайно відновити повноцінну роботу Нормандського формату і без жодних зволікань провести Берлінський саміт за участю нового Канцлера Олафа Шольца, зауважив глава дипмісії.

«У разі ж, якщо РФ і надалі «брикатиметься», натомість продовжуючи безкарно брякати зброєю вздовж українських кордонів, Німеччина має виступити ініціатором нового масштабного пакета «світлофорних» санкцій проти Москви, щоб остудити гарячі російські голови та примусити Кремль вернутися за стіл переговорів», - заявив Мельник.

Посол зазначив, що Київ також розраховує на нову якість політики ФРН з метою реінтеграції Криму. Він закликав майбутній німецький уряд підготувати чітку покрокову дорожню карту деокупації українського півострова, а також взяти на себе роль лідера у рамках реалізації Кримської платформи.

Як повідомлялось, 24 листопада три партії – СДПН, ВДП і «Зелені», - домовились про коаліцію, яка отримала назву «Світлофор». Так цю коаліцію називають за кольорами символіки трьох партій - в соціал-демократів червоний, в лібералів з Вільної демократичної партії - жовтий, в зелених колір відповідає назві партії.

Очікується, що упродовж 10 днів її схвалять відповідні партії, а на другому тижні грудня Бундестаг проголосує за кандидатуру нового канцлера – Олафа Шольца.