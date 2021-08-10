Прем'єр Польщі Моравецький просить президента відправити у відставку віцепрем'єра

Польський прем'єр Матеуш Моравецький у вівторок звернувся до президента країни Анджея Дуди з проханням відправити у відставку віцепрем'єра, лідера партії "Згода" Ярослава Говіна, повідомив польським журналістам представник польського уряду Петер Мюллер.

За його словами, "дії Говіна не відповідають критеріям конструктивної співпраці в уряді, через це Матеуш Моравецький звернувся сьогодні до президента Анджея Дуди з проханням про відставку Говіна з поста віцепрем'єра і міністра розвитку, праці та технологій".

У відповідь на цей крок Моравецького всі міністри, які представляють партію "Згода" оголосили про вихід з коаліційного уряду, лідером якого є партія "Закон і справедливість".

Спостерігачі зазначають, що такий розвиток ситуації веде до розвалу урядової коаліції, а це, своєю чергою, загрожує необхідністю проведення позачергових парламентських виборів.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.