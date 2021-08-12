Президент Польщі візьме участь у саміті Кримської платформи

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це інформує пресслужба канцелярії лідера країни у четвер, 12 серпня.

"23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи та відзначенні Дня незалежності України в Києві, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві 6 серпня відбувся форум експертів Кримської платформи. Це був перший форум в рамках даної ініціативи.

Раніше в МЗС повідомляли, що участь в роботі Кримської платформи вже підтвердили 32 країни. Всього прогнозується до 40 країн-учасників.

За матеріалами Слово і Діло.