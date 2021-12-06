Привітання Міністра оборони з Днем Збройних Сил України

Дорогі українці!

Шановні пані та панове, генерали, адмірали та офіцери, сержанти та старшини, солдати та матроси, працівники та ветерани Збройних Сил!

Збройним Силам України - 30 років. Щиро, від усього серця вітаю всіх з цим ювілеєм!

На моє глибоке переконання, якби не Збройні Сили України, навряд чи 24 серпня цього року ми відзначали б 30-й день народження нашої держави.

Чверть своєї новітньої історії наші воїни зі зброєю в руках, ризикуючи життям, щодень захищають нашу Батьківщину від російського агресора.

Саме наші воїни, наші Збройні Сили з 2014-го року стали опорою державності та основним чинником національної безпеки.

Із власного досвіду переговорника можу зазначити, що сильна армія - це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі.

Сьогодні українці покладаються на свою армію більше, ніж на інші суспільні інститути: Збройні Сили користуються найбільшою довірою громадян.

Це свідчення поваги українського народу до своїх воїнів, які і сьогодні, у реальній бойовій обстановці, гідно продовжують славні традиції попередніх поколінь захисників і захисниць України.

Право жити власним розумом у власному домі дається нам дорогою ціною! Тисячі українських військовослужбовців віддали свої життя, аби зупинити ворога. Це кращі сини та доньки України, подвиг яких завжди пам'ятатиме наш народ.

Вічна їм слава!

Три чверті своєї новітньої історії наша армія існувала у режимі демонтажу, який переривався кількома спробами провести реформи. У державі не було розуміння, навіщо їй бути сильною.

Ворог нам показав, навіщо потрібна армія. І що буває, коли про неї не дбаєш.

Не кожна нація має такий привілей, як своя армія.

Недарма армія - це символ державності і держави як такої.

Суверенної.

Незалежної.

Модернізація армії - це захист права на власну державу і права обирати майбутнє для нащадків.

Щиро дякую вам за сумлінне виконання своїх обов'язків, патріотизм і самовідданість!

Я особисто докладатиму усіх зусиль, щоб українське військо постійно розвивалося, нарощувало спроможності, гідно виконувало свою почесну місію!

Вітаю вас з 30-ю річницею Збройних Сил України!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

Міністр оборони України Олексій Резніков

За матеріалами АрміяInform