Project Pegasus: За Макроном могли стежити через мобільний додаток - Le Monde

Еммануель Макрон любить свої мобільні телефони. Для французького президента вони є робочим інструментом, засобом управління та навіть символом його сучасності.(…)

Телефон президента Франції Еммануеля Макрона міг бути використаний для стеження за ним за допомогою програмного забезпечення Pegasus.

Один з номерів президента, який він використовує регулярно з 2017 року по теперішній час, фігурує в списку номерів для можливого стеження. Така діяльність, ймовірно, здійснювалася в інтересах Марокко.

Жертвами шпигунства, попередньо, також стали колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та 14 міністрів.

Ці телефонні номери входять до списку понад 50 000, з яким організація "Заборонені історії" та "Міжнародна амністія" зверталися до шістнадцяти засобів масової інформації, зокрема "Le Monde", об'єднаних у "Project Pegasus". Згідно з аналізом, проведеним консорціумом та Міжнародною амністією, наявність номера в цьому списку означає, що клієнт Pegasus зацікавився ним.

Автентичність цього списку та його зв’язок зі шпигунським програмним забезпеченням Pegasus вдалося встановити, проаналізувавши кілька десятків телефонів, чиї номери на ньому вказані. У переважній більшості випадків там були знайдені технічні сліди, залишені Pegasus, часто через кілька секунд після появи у списку відповідного телефонного номера.

Без можливості вивчити телефон президента республіки неможливо сказати, чи заражений він цим шпигунським програмним забезпеченням, одним із найскладніших на планеті. Pegasus настільки невидимий, наскільки й нав'язливий; лише точний протокол технічного аналізу, складений декількома експертами, може виявити його сліди апостеріорне. У заяві, надісланій "Project Pegasus" 20 липня, група NSO стверджує, що Еммануель Макрон "ніколи не був ціллю або ніколи не був обраний ціллю клієнтів NSO". Ізраїльська компанія не вказує, на чому ґрунтується твердження, але уточнює, що "вона не має доступу до даних своїх клієнтів, які, однак, повинні надати [їй] такий тип інформації"у разі розслідування.

За даними журналістів, шпигунське програмне забезпечення, виготовлене та ліцензоване ізраїльською компанією NSO, використовувалося для смартфонів, що належать журналістам, державних службовців та правозахисників у глобальному масштабі.

У неділю компанія NSO опублікувала заяву, в якій відкинула звинувачення на свою адресу, зауваживши, що розслідування "сповнене помилкових припущень і не підтверджених теорій". Продукція компанії призначена лише для використання урядовими спецслужбами та правоохоронними органами для боротьби з тероризмом та злочинністю.

"Le Monde" перевірило інші телефони, зокрема телефон колишнього міністра охорони навколишнього середовища Франсуа де Ружі, підтвердивши той факт, що за ним таки шпигували.

У Єлисейському палаці заявили, що в разі підтвердження інформації про шпигунське ПО наслідки можуть бути “дуже серйозними”. Французька влада наразі проводить розслідування інциденту, а влада Марокко вже оприлюднила заяву, в якій заперечується будь-яка причетність до використання Pegasus та відкидаються "необґрунтовані та неправдиві твердження".