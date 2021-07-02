Рада ухвалила закон про військовий поховальний ритуал

Верховна Рада ухвалила закон No4636-1 щодо військового поховального ритуалу.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення документа проголосували 278 народних депутатів.

Так, згідно з текстом закону No4636-1 "Про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", військовий поховальний ритуал - це процедура урочистого віддання військових почестей під час поховання (перепоховання) загиблих (померлих) військовослужбовців та інших осіб.

Законом визначається, що поховання може відбуватися за загальною та спеціальною церемоніями. Так, військовий поховальний ритуал за загальною церемонією здійснюється при похованні військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання обов'язків військової служби (проходження служби), померлих або загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи в районах та у період здійснення зазначених заходів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців Збройних сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, борців за незалежність України у XX столітті, які мають статус учасників бойових дій, а також Героїв України, нагороджених орденом "Золота Зірка". Таке поховання включає організацію проведення прощання, транспортування та поховання (кремації) тіла загиблого (померлого) військовослужбовця чи іншої особи.

Водночас поховальний ритуал за спеціальною церемонією здійснюється у разі поховання осіб військовослужбовців, які померли (загинули) під час захисту незалежності та територіальної цілісності України. Поховання за спеціальною церемонією також здійснюється щодо військовослужбовців, які померли під час виконання обов'язків військової служби, померлих або загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи в районах та у період здійснення зазначених заходів, осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії, борців за незалежність України у XX столітті, які мають статус учасників бойових дій, але якщо їм присвоєно звання Героя України, вони нагороджені орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів або орденами "За мужність" трьох ступенів.

Військовий поховальний ритуал за спеціальною церемонією включає організацію проведення вшанування, прощання, транспортування та поховання (кремації) тіла загиблого (померлого) військовослужбовця чи іншої особи.

Зазначається, що рішення про проведення або відмову від проведення військового поховального ритуалу приймається родичами чи іншими близькими особами, які взяли на себе зобов'язання поховати загиблого військовослужбовця, іншу особу. У разі відсутності родичів чи інших близьких осіб рішення про проведення військового поховального ритуалу приймає командир (начальник) військової частини (під час поховання військовослужбовця), начальник гарнізону, керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або керівник місцевої державної адміністрації за місцем поховання такої особи (під час поховання іншої особи).

Як повідомляв Укрінформу, Верховна Рада ухвалила відповідний законодавчий акт 13 квітня 2021 року.