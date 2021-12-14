Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування в Дія City

Спецрежим для IT-індустрії запустять на початку 2022 року

14 грудня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт No 5376 про податкові умови для Дія City - спеціального правового режиму для IT-індустрії ("За" - 285 депутатів). Умови спецрежиму, який планують запустити вже на початку наступного року, діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

Податковий законопроєкт No 5376 - останній із набору Дія City зі змінами до Податкового кодексу, який спочатку планували передати в Раду ще наприкінці 2020-го. Саме цей документ визначає спеціальні умови оподаткування для резидентів Дія City. Цей законопроєкт Рада ухвалила у першому читанні на початку червня, а на початку жовтня податковий комітет підтримав його та рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні та в цілому - сумнівні правки з обмеженнями для ФОП тоді були відхилені.

Податковий законопроєкт передбачає наступні умови: Можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал (ПнВК) у розмірі 9% або податок на прибуток - 18%. Спеціальні ставки для працівників IT-компаній та гіг-спеціалістів: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 5%, єдиний соціальний внесок - 22% від мінімальної зарплати, військовий збір - 1,5%. Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро на рік, то весь дохід вище від цього ліміту оподатковуватиметься 18% ПДФО.

Перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року - 20%. До цього часу - жодних обмежень. Оподаткування ФОП, що співпрацюватимуть із резидентами Дія City, залишатиметься на рівні чинних на сьогодні ставок. Суми понад ліміт для платників ПнВК будуть оподатковуватися в розмірі 9%. Платники податку на прибуток витрати на ФОП, які перевищуватимуть дозволені 20%, повинні будуть включати до фінансового результату.

Компанії-резиденти, що сплачуватимуть податок на прибуток і чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без жодних обмежень і після 2025 року.

0% на дохід фізосіб як дивіденди, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше від 1 разу на 2 роки; Податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи. Умови Дія City діятимуть протягом 25 років і будуть розповсюджені на всіх. Особливості "Дія City" [Інфографіка]

Що таке Дія City

"Дія City" - проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. У серпні президент України Володимир Зеленський підписав базовий закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" No 1667-ІХ, який запроваджує спеціальний правовий режим "Дія Сіті" для ІТ-сфери та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Він визначає тільки загальні засади функціонування, які поширюються не тільки на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії. Водночас Дія City запроваджується як альтернатива поточним умовам і діятиме по всій країні, а вступ до нього буде добровільним - закон містить норму про неприпустимість прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента. Визначено чіткий перелік кваліфікованих видів діяльності в межах спецрежиму, а держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов "Дія.City" протягом 25 років. Детальніше про спецрежим ми розповідали в окремому матеріалі.

"Дія.City" бути. Зеленський підписав закон про спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-сфери. За матеріалами ITC.ua